Varese affitti in nero | scattano controlli e multe della Guardia di Finanza

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Irregolarità riscontrate in 13 interventi su 14 e dieci ulterioriancora in corso. È il bilancio, ancora parziale, visto che l’attività è appunto tuttora in essere, deididinell’ambitoprevenzione e contrasto dell’evasione immobiliare e degliin. Nel primo semestre dell’anno i finanzieri del comando provinciale hanno intensificato le attività di controllo con specifici accertamenti presso le strutture ricettive come b&b e case vacanze che operano in provincia, in un territorio come quello dei laghi caratterizzato da una spiccata vocazione turistica, e dove quindi la tentazione dell’affitto “in” è sempre molto forte.