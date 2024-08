Vannacci | Tratti somatici che non rappresentano l' Italia Myriam Sylla lapidaria il video

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 agosto 2024) La prima medaglia, per la precisione d'oro, della pallavolona alle Olimpiadi sta facendo parlare. Si potrebbe quasi dire per fortuna, e menomale, se fossero tutte 'parole' legate alla bravura delle atlete che hanno regalato all'un primato assoluto. Invece così non è. Se certamente