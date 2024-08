Vacanze e furti in casa dalle luci ai vicini | i consigli vademecum

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Chiedere aidi ritirare la posta in eccesso e di rimettere a posto lo zerbino dopo che sono state fatte le pulizie nel condominio ed eventualmente farli entrare nell’appartamento, di tanto in tanto, per accendere lee aprire le finestre. Sono idella Polizia per scongiurare possibiliinmentre si è in vacanza. ”Aidichiediamo di essere delle ‘sentinelle”’, spiegano all’Adnkronos dalla polizia, che raccomanda poi di avvisare subito il numero unico di emergenza 112 nel caso si vedessero eventuali persone sconosciute che si aggirano nel palazzo”.E’ ”molto importante inoltre – dicono – evitare di pubblicare le foto scattate con gli amici in riva al mare o in montagna che rivelano che siamo lontani dae magari condividere le foto sui social solo al ritornoferie”.