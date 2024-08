Ultime Notizie Roma del 12-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio evacuazione in corso nella regione di belgorod dopo quella di Curti in Russia prosegue l’offensiva di chiedere quel cretino che promette una tua risposta evacuazioni nelle regioni confinanti con Luca nella notte allarme un Piero in quattro regioni in Mosca afferma di aver abbattuto 18 droni di Kiev su tre regioni russe incendio nella torre di raffreddamento della centrale nucleare Ucraina di zaporizhia Mosca parla di attacco di delle poste di Pieve di gravi danni alla struttura a Denise chi sa cosa invece gli occupanti Rossi nessun pericolo per la sicurezza dell’impianto E quando l’hai al rogo è stato spento basta annunciato di non voler partecipare a un ultimo round di negoziati sulla tregua nella striscia di Gaza previsto per giovedì Israele avrebbero ricevuto indicazioni ...