Ultime Notizie Roma del 12-08-2024 ore 11 | 10

(Di lunedì 12 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini è stato completamente spento nella notte l’incendio scoppiato domenica nelle centrali nucleari Ucraina di zaporizhia lo hanno reso noto le autorità filorusse della Regione precedentemente l’azienda per l’energia nucleare Rosa Tonnarella affermato che la torre di raffreddamento dell’impianto aveva subito gravi danni a causa di due attacchi da parte di droni militari ucraini il direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael grossi assicurato da parte sua che non vi è alcun impatto sulla sicurezza nucleare E dopo quanto accaduto secondo il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj invece l’incendio nell’impianto sarebbe stato appiccato da gli occupa Rossi andiamo ora in medioriente a Massa fatto sapere che non parteciperà ai colloqui che si terranno giovedì è ...