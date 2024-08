Ucraina | Tajani ' firmata dichiarazione con Cassis impegno per pace giusta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Locarno, 12 ago. (Adnkronos) - "A Locarno ho appena firmato con Ignaziounasull'in cui Italia e Svizzera si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per creare le migliori condizioni per un percorso verso lacon la partecipazione di tutti gli attori interessati, inclusa la Russia". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio, dopo aver incontrato il suo omologo svizzero.