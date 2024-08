Trofeo Silvio Berlusconi 2024 su Canale 5 con Milan vs Monza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Su5 andrà in onda in diretta e in esclusiva la seconda edizione delcon il match traMartedì 13 agosto, su5 dalle ore 20.30, andrà in onda in diretta e in esclusiva la seconda edizione del. Al centro della serata, da San Siro, il derby tra le due squadre della storia calcistica di: ildi Paulo Fonseca e ildel grande ex rossonero Alessandro Nesta. Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione canora di Fausto Leali che proporrà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, vincitore dell’ultima edizione di Io Canto Family. Al termine della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata al Presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club.