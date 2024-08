Trasporto gratuito per gli studenti in Campania | al via la campagna abbonamenti

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arriva una buona notizia per glicampani tra gli 11 e i 26 anni appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 35mila euro. Il Consorzio Unicoha attivato in queste ore attraverso il suo portale web la piattaforma per presentare le domande per gligratuiti. Parte la nuovadigratuiti L'articoloper gliin: al via laTeleclubitalia.