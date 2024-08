Traffico Roma del 12-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione per un incidente code su via Prenestina in prossimità di via di Torrenova verso Ponte di Nona scarso illungo le altre strade la capitale ricordiamo che per lavori è chiusa completamente la sopraelevata della tangenziale est tra viale Castrense Largo Passamonti nei due sensi di marcia a partire dal 19 agosto il tratto in direzione della Salaria mentre il tratto verso San Giovanni resterà ancora chiuso con apertura programmata per il 2 settembre per il rinnovo integrale dei Binari fino al 25 agosto sostituito da bus il servizio della metro a tra termini e Battistini servizio regolare nella tratta termini Anagnina che mantiene per ora attuale chiusura serale alle 21 dalla domenica al giovedì e sino al 30 di notte il venerdì ed il sabato per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.