Traffico Roma del 12-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code su via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Gioacchino Ventura nelle due direzioni si no tutto agosto per lavori al viadotto delle Fornaci si transita su carreggiata ridotta in via Anastasio II all’altezza di via di Valle Aurelia possibile la formazione di rallentamenti e code sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa precedentemente sospesa per un incendio divampato nei pressi dei Binari traAurelia Maccarese ritardi fino a 70 minuti per i treni a lunga percorrenza e per i regionali come sempre tutti i dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità