Traffico Roma del 12-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incendio prudenza nel percorrere via del Fosso della Magliana all’altezza di via Tavarnelle Val di Pesa Vi invitiamo a moderare la velocità che cosa della scarsa visibilità dovuta al fumo per un incidente code su via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Gioacchino Ventura nelle due direzioni e sennò tutta agosto per lavori al viadotto della si transita su carreggiata ridotta in via Anastasio II all’altezza di via di Valle Aurelia possibile la formazione di rallentamenti e code stai Fine gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa precedentemente sospesa per un incendio divampato nei pressi dei Binari traAurelia Maccarese ci sono ancora ritardi fino a 70 minuti per i treni a lunga percorrenza per regionali come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul ...