Traffico Roma del 12-08-2024 ore 17 | 00

(Di lunedì 12 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incendio nei pressi dei Binari sospesa la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa traAurelia Maccarese ritardi per i treni alta velocità Intercity e regionali fino a tutto agosto per lavori al viadotto delle Fornaci si transita su carreggiata ridotta in via Anastasio II all’altezza di via di Valle Aurelia possibile la formazione di rallentamenti e code fino al 16 agosto sospesi i lavori e la chiusura serale della ferrovia Metre pertanto la circolazione sull’intera linea Porta San Paolo Colombo e regolare con ultime corse alle 23:30 per il 9 integrale dei Binari se non le 25 agosto sostituito da bus in servizio della metro a tra termini e Battistini regolarmente in funzione la tratta termini Anagnina che mantiene però l’attuale chiusura serale alle 21 dalla domenica al giovedì e ...