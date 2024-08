Traffico Roma del 12-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità via Anastasio II tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via di Valle Aurelia verso via Cipro per lavori al viadotto delle Fornaci fino al 21 agosto fino al 31 di agosto lavori di potatura su Viale Guglielmo Marconi il transito avviene tramite la riduzione di carreggiata tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio ulteriori lavori in corso su via Giovanni Volpato sospesi i lavori e la chiusura serale sulla ferrovia Metre tanto fino al 16 di agosto sono i tarallini a Porta San Paolo Colombo la circolazione Sara regolare con ultime corse alle 23:30 per il rinnovo integrale di binari fino al 25 agosto al servizio della metro a tra termini e Battistini sarà completamente sospeso e sostituito dalla linea bus ma6 rimangono sempre chiuse le stazioni di Ottaviano Espana lavori in corso anche sulla via...