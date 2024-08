Traffico Roma del 12-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdedalla redazione è riaperta alvia del Fosso della Magliana mentre sono via della Magliana un incidente rallenta la circolazione in prossimità di via Pescaglia permane chiusa Viale della Serenissima tra via Cherso e viale della Venezia Giulia per un incidente in direzione di via Tiburtina temporaneamente chiusa per un incidente anche in via delle Case Basse all'altezza di Viale deignoli un incidente sul lungotevere Testaccio rallenta ilall'altezza di piazza dell'emporio un incendio su via Nomentana la causa delle colonie è proseguita nel grande raccordo anulare