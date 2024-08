Traffico Roma del 12-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione in seguito all'incendio di ieri 11 agosto rimane chiusa alvia del Fosso della Magliana tra via Franco Modigliani e via della Magliana fosse lentamente in viale della Venezia Giulia per un incidente all'altezza di via della Serenissima proseguono i lavori sulla tangenziale est chiusa tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense nelle due direzioni al termine degli interventi è previsto per il 19 agosto in direzione San Giovanni invece per il prossimo 2 settembre