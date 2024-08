Ti sciolgo nell’acido marito arrestato per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo anni diuna donna ha trovato il coraggio di denunciare iltemendo per la propria vita e per quella dei figli. Un uomo di 54 anni di Reggio Calabria è statodai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione dopo anni di violenze verbali, minacce di