Tamberi le coliche renali causate dalla dieta estrema? Gli esperti | Troppe proteine possono aver avuto un ruolo Impressionante la pelle ‘staccata’ dai muscoli come nelle persone anziane non molto curate

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’obiettivo di replicare una medaglia olimpica, magari di nuovo l’oro, si infrange sull’asta posta a 2,27 metri. Per Gianmarco, i sacrifici di anni di allenamento vengono vanificati da una maledetta colica renale che non gli ha dato tregua. Un caso seguito da tutti gli appassionati sportivi che speravano in una nuova impresa dell’atleta marchigiano. Un’ombra però si è allungata sulle cause della debacle fisica di. Sotto accusa lache ha seguito in questi mesi, da lui stesso definita “feroce”. Consideriamo infatti che alle scorse olimpiadi di Tokyo l’atleta (oggi ha 32 anni), pesava 76 chili, ai recenti campionati di Roma 74,2, mentre a Parigi la bilancia si è fermata a 72 kg, per 1,91 metri di altezza.