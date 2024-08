Tajani chiede il cessate il fuoco a Gaza | Stop a offensive che uccidono civili

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 12 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 12 Agosto 2024, 10:01 Il ministro degli Esteri Antoniosi trova in Svizzera per incontrare il suo omologo Ignazio Cassis e discutere del futuro del conflitto russo ucraino e le possibilità che una pace giusta possa essere realmente trovata e messa in atto. Al centro del vertice la possibile collaborazione per L'articoloilil: “che” proviene da Il Difforme.