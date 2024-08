Successo per la Cena in Piazza sotto le Stelle a Lucignano nella notte di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo,12 agosto 2024 – La magicadi Sanha fatto da cornice all’attesissima “inle”, che si è tenuta ieri serasuggestivadel Tribunale di. L’evento, giunto alla settima edizione, organizzato da Terretrusche Events con il supporto del Comune di, ha visto la partecipazione di oltre 20 chef provenienti da tutta Italia, trasformando la, straordinariamente allestita, in un ristorante a cielo aperto, dove l’alta cucina e la passione per il cibo si sono unite in un connubio perfetto. Il tema di questa edizione, “Chi Ama Cucina”, ha visto protagonisti non solo chef stellati come Paolo Gramaglia, Giuseppe Aversa, Mauro Ricciardi, ma anche appassionati di cucina, volontari e associazioni. Ieri seraledisi respirava amore, in unagremita di ospiti provenienti da ogni dove.