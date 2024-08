Stellantis il vero piano per l' Italia I sindacati | Novità deludenti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha ribadito i piani per i suoi stabilimentini, focalizzando l'attenzione su quattro modelli principali per la fine del decennio. In particolare, Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane di, ha delineato le “mission” assegnate a ciascun stabilimentono Segui su affarni.it