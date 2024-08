Spuntino condimento e farmaco Le olive sono molto più di un frutto

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 12 agosto 2024) Verdi nella versione tradizionale, posdiventare rosse, bianche o nere una volta maturate. Impiegate a mo’ di aperitivo o sotto forma di olio, fanno bene sia alla pelle che alla vista. Alla stregua di una medicina. La chef pugliese Antonella Ricci: «Ti danno una mano in molte preparazioni. E per me il loro albero è sacro, un patrimonio per l’umanità». Lo speciale contiene due articoli.