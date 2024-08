Sofia Goggia | Sto bene fatto ottimo recupero e rientro in gara a metà dicembre

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – "Io sto. Per essere a sei mesi fisicamente hoveramente un. Chiaramente i tempi biologici dell'osso hanno bisogno un pochino più di tempo e devo avere la lucidità e la pazienza di saper aspettare". Lo ha detto la campionessa di sciparlando da Casa Italia a Parigi del suo prossimodopo il grave infortunio. "Quando rientrerò in? Penso che attaccherò con le prime di velocità Beaver Creek a. I giganti prima non credo. Sicuramente Soelden non lo farò. Il programma è quello. Proprio per il discorso di prima che mi devo prendere un pochino più di tempo, fare le cose dilatate, senza forzare", ha aggiunto: "Stoin"