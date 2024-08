SOCIAL – Milan Alvaro Morata a sorpresa annuncia la separazione dalla moglie

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 agosto 2024), il nuovo attaccante rossonerohato la separazione dalla moglie Alice Campello: non inventate storie! Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra il nuovo attaccante dele la moglie Alice Campello. Una decisione davvero inaspettate, visto che fino a pochi giorni fa i due avevano trascorso le vacanze insieme, postando sui propridiverse foto insieme con i quattro figli. Lo spagnolo ha comunicato la decisione sul proprio Instagram. Nel lungo messaggio, si legge che tra i due non c’è stata nessuna mancanza di rispetto e come confermato anche dall’influencer, è sbagliato parlare di una terza persona: “Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade.