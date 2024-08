Si sente male in vacanza | morta in Sicilia 62enne milanese Aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stava trascorrendo le vacanze in, a Librizzi, paese di origine del marito, nel Messinese, quando si è sentitae si è recata, accompagnata dal coniuge, all’ospedale Barone Romeo di Patti, con dolori addominali e vomito. La visita e l’invito a ripresentarsi al pronto soccorso in caso di ulteriori episodi. E così è stato. Come racconta Messinatoday.it, lo stesso giorno, sabato scorso, Francesca Colombo,residente in provincia di Milano, è tornata al nosocomio dove era già stata sottoposta agli accertamenti medici perché i dolori persistevano. Il quadro clinico è peggiorato nel giro di poco, la donna è stata ricoverata e, alla fine, ne è stato constatato il decesso. Per lei non c’è stato nulla da fare. Una morte su cui ora indaga la Procura di Patti che ha disposto per martedì l’autopsia per stabilire l’esatta causa.