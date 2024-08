Serie B resta su Dazn accordo fino al 2027

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – LaB rimane sual, con l’aggiudicazione dei diritti per la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite del campionato, per il triennio 2024-. Anche dalla prossima stagione, al via venerdì 16 agosto alle 20.30, laBkt resterà una conferma importante all’interno del portfolio di diritti di