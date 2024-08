Serie B | entro oggi le assegnazioni o la prima giornata va in chiaro E non solo

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stando a quanto pubblicato sul sito della lega diB, seladi lunedì 12 agosto 2024 non ci sarà alcuna adesione di nessun licenziatario, la stessaB sarà libera di concludere accordi di distribuzione che garantiscono la visione delle Gare del prossimo Campionato, la cuiGara (Brescia – Palermo) L'articoloB:leo lava “in”. E non. proviene da Sport in TV.