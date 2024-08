Scontro tra due auto sei feriti Gravi due minori e due uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sarteano (Siena), 12 agosto 2024 – Sei persone sono rimaste ferite in un incidente tra dueavvenuto nella Provinciale 478 nel comune di Sarteano, in provincia di Siena. Quattro di loro, duee due, sono incondizioni e ricoverati in codice 1, il più grave. Altre due donne sono state ricoverate in codice 2 dai sanitari del 118. Sul posto Misericordia di Sarteano, Misericordia di Montepulciano, Pubblica Assistenza di Torrita, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso di Nottola