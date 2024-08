Scontro frontale a Sessa Aurunca | morto 17enne tre giovani rimasti feriti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 12 agosto 2024). È di une altri treil bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba a. Il minore, Alfredo Sparagna, viaggiava sul lato passeggero con un amico 18enne, quando la loro vettura, una Suzuki, ha urtato frontalmente la Fiat 500 su cui erano due ragazze di 21 e 27 anni. Violentissimo lo, con i quattroincastrati tra le lamiere. Il, figlio di un imprenditore di Cellole, è stato portato alla Clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate. Il 18enne e una delle due ragazze a bordo sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Caserta, mentre l’altra ragazza è al San Rocco di. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità.