Sarteano Giostra del Saracino 2024 | ordine di partenza delle contrade per la gara di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tutto pronto per ladeldiche come da tradizione si disputerà nel giorno di, il 15 agosto. L’aria inizia a farsi tesa per i contradaioli sarteanesi, dopo che ieri sera, domenica 11 agosto, è stato estratto l'di, durante la Tratta dei Bossoli L'articolodeldiper ladiproviene da Firenze Post.