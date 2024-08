Salone Auto Torino l’edizione 2024 programmata dal 13 al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Inizia il conto alla rovescia per il, evento a ingresso gratuito che si svolgerà dal 13 al 15, snodandosi fra le principali strade del capoluogo piemontese: un percorso che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto.