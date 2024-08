S Anna StazzemaMattarella | qui radici Repubblicarespingere guerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (askanews) – “La Repubblica può qui riconoscere le sue. Quelle che, anche oggi, ci spingono a respingere le ragioni dellacome strumento di risoluzione delle controversie”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio di Sant’di Stazzema. “Il testimone della memoria e dell’impegno continuerà, come a Sant’di Stazzema, a passare di mano in mano, per ricordarci che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla strada della civiltà e della pace, sconfiggendo chi fa crescere l’odio”, conclude il Capo dello Stato. L'articolo S.Stazzema,Mattarella: quiRepubblica,respingereproviene da Ildenaro.it.