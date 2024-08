Russia iniziata l’evacuazione dalla regione di Belgorod Intanto le forze di Kiev avanzano con la tecnica del generale Syrsky

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) Laha annunciatodei residenti da un distretto delladi, al confine con l’Ucraina, mentre prosegue l’incursione delledinella vicinadi Kursk. «La mattinata si preannuncia allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky», ha detto in un video pubblicato su Telegram il governatore delladi, Vyacheslav Gladkov. «Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando ad evacuare», ha aggiunto. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno altri 8.000 civili sono stati fatti evacuare da Kursk. Il governatore regionale, Aleksei Smirnov, nell’ultimo comunicato ha cercato di rassicurare: «Stanno arrivando i rinforzi, con cannoni e cingolati. Facciamo di tutto per garantire la sicurezza dei civili».