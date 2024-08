Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 12 agosto 2024) La geopoliticarespinge il metodo descritto come scientifico, composto di standard nei quali incastrare ogni evento, anteponendo la teorizzazione della realtà, ignorando quei fatti che non rientrano in archetipi arbitrariamente angusti. Il libro ‘Geopolitica. Capire il mondo dalla civiltà antiche alle potenze moderne‘ di, analista geopolitico salito alla ribalta del grande pubblico in occasione dello scoppio del conflitto in Ucrania, parte dal presupposto che la geopolitica classica, teorizzata tra ‘800 e ‘900, non sia in grado di comprendere appieno la complessità dei fenomeni storici e, sopratutto, dei fatti attuali.