Pompei trovati resti di altre due vittime dell’eruzione

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – Nuovo rinvenimento a. Nell’area di scavo della Regio IX, Insula 10, dove sono in corso indagini archeologiche nell’ambito di un più ampio progetto per la messa in sicurezza dei fronti di scavo, sono state trovatedue, un uomo e una donna. Quest’ultima trovata sul letto portava con sé un