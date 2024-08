Pisa esordio col botto! 0-3 al Frosinone in Coppa Italia | Inzaghi parte alla grande

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sarà ancora calcio di agosto, saranno i trentaduesimi di. Ma ilha tutta l’intenzione di fare sul serio. Del resto, al primo appuntamento ufficiale, un tipo come Pippo, non poteva presentarsi impreparato. La nuova avventura in maglia nerazzurra, sponda toscana eh, da non confondere con il fratello Simone, inizia nel migliore dei modi: ilsupera 0-3 ile accede ai sedicesimi di. Un risultato rotondo, netto, contro una squadra appena retrocessa dSerie A e allenata da Vincenzo Vivarini che l’hanno scorso è stato l’allenatore più apprezzato della Serie B. Pippo, dal canto suo,con la solita fame che lo ha sempre contraddistinto, dopo una parentesi amara passataSalernitana che, dopo il suo esonero, ha firmato definitivamente le carte per la retrocessione.