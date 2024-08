Pensioni 2025 ultime proposte | Quota 41 donne e Quota 42 uomini senza penalizzazioni

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sulla riformail dibattito resta vivo e legiunte in questi giorni sul portale sono tutte meritevoli di attenzione, i lavoratori, ci stiamo accorgendo, sempre più stanno sostituendo i desiderata conche paiono compromessi, ossia una sorta di appello al Governo a ‘venirsi incontro’ tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, ma avendo la consapevolezza dell’importnaza della tenuta dei conti. Tra le tante, ne emerge una che abbiamo in passato già sentito ma che poco é stata tenuta in considerazione ed oggi la riproponiamo, una soluzione di per sé semplice, immediata e che sicuramente troverà riscontro positivo in molti lavoratori prossimi alla pensione.