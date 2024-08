Parigi 2024 | Gasparri ' complimenti a Polizia da atlete e atleti 18 medaglie'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Ho espresso il mio apprezzamento al Prefetto Pisani per il grande contributo dellee deglidelladi Stato in occasione delle recenti olimpiadi. Ben 18, quasi la metà dei successi italiani, sono dovuti a questi giovani esponenti della nostradi Stato. Il corpo che non soltanto vigila sulla sicurezza degli italiani, ma consente a tante ragazze ed a tanti ragazzi di proseguire la loro attività sportiva ed agonistica, portando all'Italia risultati fenomenali.vivissimi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio