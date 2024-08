Osimhen perde la testa per il video rubato in discoteca | reagisce malissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Victornon sta attraversando un momento facile. Il giocatore del Napoli di fatto si trova in un limbo. In questa sessione di mercato dovrebbe andare via dal capoluogo campano per andare all'estero. E ad attenderlo ci sarebbe il Psg. I transalpini vogliono un attaccante di peso per il reparto avanzato e così l'ipotesi di portarea Parigi si fa sempre più strada. Ma l'offerta del club francese è al ribasso. E così la trattativa si è arenata. Il rapporto con Antonio Conte si è incrinato e così l'attaccante che ha portato a suon di gol lo scudetto a Napoli dopo Maradona è finito di fatto fuori rosa. E tutto il suo nervosismo è venuto fuori durante una serata inper festeggiare i 25 anni di Jens Cajuste, in partenza, destinazione Brentford. Durante la serata qualcuno ha preso il cellulare e ha filmatomentre era presente alla festa.