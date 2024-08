Ordine medici | Pronto soccorso per anziani solo se necessario Covid in agguato

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – Il caldo estremo "abbassa le difese immunitarie, in particolare negli". E in questo periodo, in cui i "casi disono in rialzo" , "ricordiamo che le strutture sanitarie, come i, sono più a rischio di contagio, quindi vanno usate quando è estremamente. In caso di problemi sempre meglio