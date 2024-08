Ondate di calore fino a Ferragosto l’avviso del sindaco Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito deldi criticità per rischio di ondata di, con temperature di 3-5 gradi superiori alla media stagionale, e tasso di umidità intorno all’80 per cento, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, a partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 12 agosto 2024, ealle ore 08:00 di giovedì 15 agosto 2024, ildi Benevento Clementeinvita la popolazione ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: • non uscire nelle ore più calde evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; • facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; • ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); • tenere sempre correttamente arieggiati ...