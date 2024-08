‘Ondate di calore’ almeno fino a giovedì | avviso di allerta della Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro FunzionaleRegione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’diper “Ondate di calore” attualmente in attoalle ore 8 di15 agosto. La criticità riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C, un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare l’80% e condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più caldegiornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua.