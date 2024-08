“Oltre 47 000 morti in Europa per il caldo nel 2023 l’Italia tra i Paesi più colpiti” | i dati dello studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'Istituto di Salute Globale di Barcellona (ISGlobal) ha diffuso un report sul tasso di mortalità dovuto alle alte temperature in 35europei: l'Italia, dove sono state segnalate 12.743, è stato il Paese con il maggior numero di decessi in termini assoluti dell'intero continente. Anche in rapporto alla popolazione, resta tra ipiù colpiti.