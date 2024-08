Olimpiadi Italia regina delle medaglie di legno | il medagliere finale dei quarti posti è impressionante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’ha chiuso ledi Parigi 2024 al primo posto delre. No, non abbiamo preso un abbaglio. Stiamo parlando dell’altrore, quello che va oltre il podio. Se, infatti, nelre ufficiale di Parigi 2024 l’figura in 9ª posizione con 40e 12 ori, in quello che prende in considerazione 4°, 5° e 6° posto, la spedizione azzurra ha sbaragliato la concorrenza. Un dato per certi versi amaro, perchè è indice di podi sfiorati, mancati per un soffio, un secondo, un centimetro (una decisione arbitrale) ma riflette anche il livello dello sport azzurro, in continua e costante crescita. L’ha chiuso con 25°, più di qualsiasi altra nazione. Seguono gli USA a 21 e la Gran Bretagna a 20. Gli atleti tricolore restano in top 4 anche per numero di quinti(18) e sesti(16) raggiunti alle