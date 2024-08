Olimpiadi Imane Khelif in tribunale dopo l’oro | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) La pugile algerina, medaglia d'oro alledi Parigi 2024,, ha presentato una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato, in seguito alle polemiche, amplificate on line, su questioni riguardanti il suo genere. Lo ha annunciato il suo avvocato Nabil Boudi: "Appena premiata con la medaglia d'oro, la pugile ha deciso di avviare una nuova battaglia, quella della giustizia, della dignità e dell'onore". Il legale aggiunge di aver "depositato una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l'incitamento all'odio on line presso la procura di Parigi".