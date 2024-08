Olimpiadi 2024 Italia da record anche nei quarti posti e Mattarella li riceve

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il presidenteli celebrerà al Quirinale insieme ai medagliati: per ben 25 volte gli azzurri si sono fermati ai piedi del podio (20 secondo la classifica ufficiale che non calcola i piazzamenti di Judo e Taekwondo): da Pilato a Quadarella, fino a Iapichino e Pellacani. Risultati deludenti? In realtà testimoniano la competitività del movimento