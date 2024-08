Mya scomparsa dopo incidente a Uboldo appelli per la ricerca della cagnolina

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il saronnese mobilitato per ritrovare la piccola Mya smarritaunin auto. Da sabato 10 agosto non si hanno più notizie di Mya, unadi appena due anniunautomobilistico. Si trovava a bordo si un auto che sabato ha subito untra la via