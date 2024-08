Moscati | numeri da record per l’Ortopedia riferimento del Sud

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn 60enne della provincia di Napoli è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei pazienti sottoposti con successo a un intervento di chirurgia pelvica presso l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino. L’uomo, al momento ancora ricoverato in buone condizioni nel reparto diretto da Antonio Medici, a luglio scorso è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Politraumatizzato, è stato trasportato in Pronto soccorso, quindi intubato e ricoverato in Anestesia e Rianimazione per il grave quadro clinico, dal quale emergevano, tra l’altro, diverse fratture, tra cui una a libro aperto della sinfisi pubica (un’articolazione del bacino che unisce il pube di destra a quello di sinistra) con diastasi (separazione) di circa 7 centimetri e frattura scomposta di un’ala sacrale.