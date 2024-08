Monte Bianco bollente temperatura sopra lo zero per 33 ore consecutive

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Aosta, 12 agosto 2024 – Un caldo estremo, con temperature nettamentele media. E unotermico che arriva a quote elevatissime. Come è accaduto nelle ultime ore sul, la vetta più alta d’Italia e d’Europa, dove il termometro si è fermatogligradi centigradi per un giorno e mezzo: 33 oreper l’esattezza. Il caldo che sta interessando l'Italia si è fatto sentire anche in cima al, vetta che misura 4.805 metri. “Ladell'aria, registrata dalla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4.750 metri sul livello del mare, è rimastaloper 33 ore, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del 11 agosto”. si legge in un post Arpa Valle d'Aosta. Valori di“così alti sono stati registrati, per periodi più limitati, anche il 5 agosto (cinque ore), il 18 e il 30 luglio”.