Milan visite mediche per Emerson Royal | il video dell’arrivo e il programma|Primapagina

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 10:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Una nuova freccia nella faretra di Paulo Fonseca. Nella tarda serata di ieri è arrivato a, terzino destro brasiliano pronto a legarsi per i prossimi quattro anni ( con opzione per il quinto) al. Una trattativa lunga e laboriosa con il Tottenham tra due club molto forti nelle loro posizioni. I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE – Il Tottenham era partito da una richiesta di 25 milioni di euro perper poi chiudere l’affare con ila 15 milioni di base fissa più 2 di bonus. Merito del lavoro di Furlani che non ha mollato il punto con gli inglesi portando ao un giocatore che piace tanto a Moncada e che ha tutte le carte in regola per insidiare la titolarità di Calabria nel ruolo di terzino destro.