Michele Morrone chiede pubblicamente scusa a Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nei giorni scorsiha condiviso una storia Instagram in cui ha fatto intendere che il match trae Angela Carini non fosse equo. Il post dell’attore di 365 Giorni è arrivato dopo l’ondata di fake news e notizie diffamatorie provenienti da tutto il mondo sulla pugile algerina, che poi ha vinto la medaglia d’oro. Oggi peròha deciso direadper quello che ha condiviso sul suo profilo. Le scuse pubbliche di. “Chiedoper aver postato una storia in cui ho scritto che la partita alle Olimpiadi contro l’azzurra Angela Carini non è stata giusta ed equa. Ho commentato frettolosamente senza informarmi a fondo. Chiedoanche al popolo algerino e anche a tutti quelli che si sono sentiti offesi dalle mie parole.